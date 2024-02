Météo : Vigilance Jaune Vent Fort sur le Sud de l’île cette nuit et demain

Cet après-midi, côté ciel, l’alizé apporte son lot de nuages et de faibles averses sur la façade Est du département, approximativement de Sainte-Marie à Saint-Joseph. Ces averses sont un peu plus fréquentes le long des pentes Est du Volcan. Partout ailleurs, les nuages se disloquent et laissent place à une nuit clémente.

A la faveur d’une nuit plus dégagée, les températures minimales sont en baisse dans les hauts avec 9 à 12 degrés attendus du côté du Maido, du Pas de Bellecombe ou de la Plaine des Cafres. Elles évoluent peu sur le littoral avec 23 à 26 degrés.

La mer reste forte dans l’Est, le Sud-Est et le Sud avec toujours une houle de Sud-Est voisine de 2 mètres 50 à 3 mètres.

L’île est placée en Vigilance Jaune Vent Fort sur le Sud de l’île cette nuit et demain.