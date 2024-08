Météo : Vigilance houle toujours en cours, vigilance jaune vents forts dans le sud et le sud-est

Les deux éléments majeurs de la journée sont la mer qui reste forte sur l’Ouest et le Sud et le vent qui souffle assez fort sur les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest ainsi que dans les hauteurs exposées.

En effet, l’énergétique houle de Sud-Ouest atteint encore 3 mètres à 3 mètres 50 et continue à déferler de la pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par la pointe au Sel en s’amortissant lentement.

L’alizé de Sud-Est souffle en rafales voisines de 70 à 80 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Louis, 60 à 70 km/h entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis ainsi que sur les plages l’après-midi. Les rafales atteignent 60 à 70 km/h dans les hauteurs exposées voire jusqu’à 80 à 90 km/h en soirée du côté du Volcan. Le quart Nord-Ouest de l’île est plus à l’abri avec des brises entre Saint-Paul et La Possession.

Côté ciel, le temps s’annonce bien ensoleillé, seul bémol, à partir de la mi journée les nuages se montrent un peu plus présents le long des pentes Ouest et Nord mais surtout sur les flancs Sud et Est du Piton de la Fournaise où ils peuvent donner quelques gouttes. Le temps devient plus humide en soirée sur le quart Sud-Est avec le retour d’averses pour la nuit.

Les températures maximales atteignent les 25 à 28°C sur le littoral, 14 à 16°C au Volcan et au Maïdo et 20 à 23°C dans les cirques.