Météo : Une semaine chaude, de l’humidité dans le sud et le sud-ouest.

Bonjour zot toute ! Vous aviez chaud encore aujourd’hui ? Nous aussi !

La fraîcheur de la fin de semaine dernière a été de courte durée et pour cause, le flux de sud qui avait ramené de l’air plus sec et plus frais a laissé sa place à un flux d’Est/Sud-Est plus humide et chaud.

Ce flux ne devrait pas ou peu bouger, « La chaud » sera donc de la partie pendant encore quelques jours ! #courage

Au niveau de la pluie, on a quand même des averses de développement diurne qui se mettent en place surtout dans le sud, dans les hauts du Tampon notamment aujourd’hui encore.

Pour rappel, le développement diurne, c’est lorsque les nuages pluvieux se forment à cause du soleil qui réchauffe la masse d’air. Un processus totalement normal en été chez nous ! 😀

Activité cyclonique : Pour rappel toujours deux zones suspectes sont en surveillance actuellement au nord des Mascareignes, dés que ça démarre réellement, on vous en parle !

Bonne soirée azot #LaChaudITouche