Météo : une journée ensoleillée mais ventée

Le bulletin de Météo France :

Avec le renforcement de l’alizé, des entrées maritimes persistent sur le sud-est du département notamment entre Saint-Pierre à Sainte-Rose en tout début de journée. Toutefois, l’évolution est favorable et les éclaircies reviennent rapidement.

Partout ailleurs, la matinée est généralement agréable et ensoleillée.

Dans l’après-midi, quelques nuages se développent sur les hauts du nord et obscurcissent temporairement le soleil tout en conservant un temps sec.

Il fait beau globalement beau sur la Réunion avec du soleil sur les plages et sur toute la côte Est balayée par le vent et des rafales de 60 à 70 km/h entre Sainte-Rose et Saint-André.

La mer est simplement agitée. Elle est reste peu agitée dans les baies de Saint-Paul et la Possession.