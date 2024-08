Météo : Une journée ensoleillée

Malgré quelques entrées maritimes au lever du jour le long du littoral et des pentes de l'Est, le soleil dominera le ciel en ce début de semaine.

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Alizé de secteur Est modéré un peu plus sec.

Au lever du jour, quelques entrées maritimes résiduelles traînent ici et là le long du littoral Est et des pentes de l’Est. Cependant, ces dernières disparaissent assez rapidement pour laisser la place à une belle luminosité. Sur le reste du département, le temps est très agréable avec un soleil omniprésent en ce début de semaine.

Globalement, la masse d’air s’assèche en journée même s’il y a des tentatives de développements nuageux sur les pentes. Ces dernières seront d’ailleurs rapidement avortées. Il faut attendre ensuite la fin de journée et la soirée pour voir de nouveau des entrées maritimes venir flirter avec la façade Est et venir s’écraser sur les contreforts Est du Volcan et les pentes de l’Est. Le vent d’Est-Nord-Est est modéré avec des rafales voisines de 60 km/h sur le Nord-Ouest de l’île du côté de la Pointe des Galets et des rafales de 60 à 70 km/h possibles sur le Sud Sauvage. Des rafales de vent sont également attendues sur les hauts exposés et les crêtes ainsi que dans les plaines. Les brises dominent de la Baie de Saint-Paul à Saint-Pierre.

La mer est peu agitée à agitée. Elle est croisée sur le Sud de l’île avec la présence de 2 petites houles d’alizé et australe.