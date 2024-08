Météo : Un temps plus humide dans l’Est

Ce dimanche s'annonce contrasté de part et d'autre de l'île. Alizé de secteur Est modéré et temps plus humide dans l'Est ce dimanche.

Bulletin de Météo France :

Un alizé d’Est sensible apporte un temps contrasté. L’Ouest, le Sud ainsi que les cirques de Mafate et de Cilaos bénéficient de conditions météorologiques agréables : soleil ce matin, puis ciel nuageux cet après-midi. En revanche, le temps s’annonce plus mitigé et parfois humide dans l’Est. Les éclaircies résistent sur le Chef Lieu mais ont du mal à s’imposer ailleurs. Le ciel est même souvent gris dans les hauts et dans Salazie. Les farines ou pluies faibles de la nuit s’y prolongent et sont les bienvenues dans le contexte actuel de sécheresse, tout en restant insuffisantes. Le sommet du volcan se retrouve aussi sous les nuages.

Les températures perdent quelques degrés dans l’Est. Ailleurs, elles restent élevées pour la saison.

Le vent de secteur Est donne des rafales voisines de 50 à 60 km/h sur les côtes Nord et Sud, et de 40 à 50 km/h dans les hauts exposés, notamment le secteur des Plaines et les crêtes en montagne.

La mer est peu agitée dans les baies du Nord-Ouest. Ailleurs, elle est agitée, voire forte et croisée sur le Sud Sauvage.