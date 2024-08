Météo : Un temps mitigé ce jeudi

Le bulletin de Météo-France :

Si cette journée débute comme les précédentes avec un soleil généreux, il faut compter avec le retour des nuages sur la majorité de l’île à partir de la fin de matinée. L’après-midi, le gris est la couleur dominante de notre ciel, même si quelques coins de ciel bleu résistent sur le littoral comme vers Saint-Pierre ou vers Sainte-Marie et au-dessus de 2500 mètres d’altitude. Sous ces nuages, de modestes averses se développent dans l’intérieur avec une préférence pour les pentes Sud et Est du volcan et pour les hauts de l’Ouest.

Peu d’évolution des températures qui à la faveur des éclaircies matinales atteignent 24 à 27°C près de l’océan, 19 à 22°C dans les cirques et 16 à 18°C au Maïdo comme au volcan.

L’alizé de Sud-Est reprend un peu de vigueur l’après-midi avec des pointes de l’ordre de 50 km/h de Sainte-Rose à Sainte-Maire de Saint-Joseph à la pointe au Sel. On retrouve également un vent modéré de secteur Est sur les sommets de l’île.

La mer est agitée ce matin de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel et devient forte cette après midi, au déferlement de la houle de Sud-Ouest comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50.