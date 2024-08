Météo : Un temps contrasté, la houle toujours aussi impressionnante

La houle de sud-sud-ouest va s’intensifier ce dimanche, déferlant toute la journée sur les côtes ouest et sud de l’île, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel. En début de journée, des vagues de 5 à 5,5 mètres sont attendues, avec des vagues les plus hautes pouvant atteindre jusqu’à 10 mètres. Les autorités recommandent une extrême prudence sur ces zones côtières en raison du risque de submersion. La dégradation significative de l’état de la mer rend la navigation délicate.

Dans l’après-midi, la houle devrait légèrement s’atténuer mais restera à des niveaux élevés, entre 4,5 et 5 mètres, maintenant des conditions maritimes dangereuses.

Le vent devrait progressivement tourner au sud-est, apportant des rafales allant jusqu’à 70 km/h sur le littoral ouest et atteignant 80 à 90 km/h entre Sainte-Rose et Sainte-Suzanne. Sur le sud-ouest et le nord de l’île, des rafales de 60 km/h sont également attendues. Les sommets et les crêtes exposées pourraient connaître des vents de 50 à 60 km/h. En revanche, de Saint-Paul à la Grande Chaloupe, le vent restera généralement faible.

Quelques nuages persistent sur l’île, principalement sur la partie sud, où de légères averses pourraient se produire en début de journée sans être significatives. Les nuages sont poussés par le vent vers la côte nord et nord-ouest, mais le soleil dominera dans les cirques et sur les sommets tout au long de la journée.

Les températures varieront de 24 à 27°C sur le littoral et atteindront jusqu’à 22°C dans les cirques, offrant une météo relativement douce malgré le vent et la houle.