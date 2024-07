Météo : Un mercredi en demi-teinte

Ce mercredi commence sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies le long des littoraux nord et sud-ouest de La Réunion. Cependant, le soleil ne tarde pas à s'imposer, offrant un temps sec et lumineux sur la majeure partie de l'île.

L’après-midi, les nuages gagnent du terrain, notamment sur la façade est et dans les hauts de l’ouest, où de rares ondées peuvent se produire. Ces nuages s’étendent progressivement vers les littoraux ouest et nord-ouest. En revanche, les cirques et les sommets bénéficient de belles éclaircies persistantes.

Les températures augmentent légèrement près de l’océan, atteignant jusqu’à 27°C. Dans les cirques et sur les sommets, le mercure reste stable autour de 20°C, notamment au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.

L’alizé est bien présent de Saint-Joseph à la Pointe au Sel et de Saint-Benoît au chef-lieu, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h, voire 65 km/h vers Saint-Joseph et Saint-Pierre en fin d’après-midi. Des rafales plus modestes sont attendues autour du volcan et vers la Plaine des Cafres.

La mer devient forte avec une houle de sud-ouest déferlant de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table, passant par la Pointe au Sel, atteignant jusqu’à 2,5 mètres.