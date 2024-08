Météo : Un faible alizé apporte un peu d’humidité sur l’Est

Ce matin, des nuages occupent le ciel avec des pluies fines sur l'Est du département avant des éclaircies plus tard dans la matinée. Ailleurs il fait beau y compris dans les cirques. L'alizée est présent mais faible dans le Sud, ailleurs les brises vont dominer.

Au petit matin, les nuages sont bien présents dans notre ciel et s’accompagnent d’averses sur la façade Est de notre île. Celles-ci s’atténuent au fil des heures et les éclaircies font leur retour sur le littoral Est. Plus à l’Ouest, ces nuages restent inoffensifs, indiquent les services de Météo France.

A partir de la mi-journée, temps lumineux près de l’océan mais plus nuageux dans les hauts avec çà et là quelques petites ondées résiduelles. Les cirques comme tous les sommets bénéficient encore de beaux coins de ciel bleu.

Au meilleur de ce jeudi, les thermomètres affichent 24 à 27degrés du Sud-Est au Nord-Ouest sur le rivage, 19 à 22 degrés dans les cirques et 14 à 16 degrés au Volcan ou au Maïdo.

L’alizé d’Est se fait discret et souffle faiblement dans la région du Port et sur le Sud sauvage. Partout ailleurs, les brises dominent.

La mer est majoritairement agitée avec la présence de deux houles; l’une de Sud-Ouest entre 1 mètre 50 et 2 mètres déferle sur l’Ouest et l’autre d’alizé est présente sur le Sud et l’Est. Ces deux houles se croisent sur le Sud sauvage et donnent une mer encore localement forte en matinée vers la pointe de La Table.