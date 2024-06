Météo : Un début de journée ensoleillé

Bulletin de Météo France :

Le début de journée est principalement ensoleillé sur l’ensemble de l’île sans compter sur la présence de quelques nuages circulant sur la région du volcan. Au fil des heures de la matinée, d’autres nuages touchent le littoral Est et progressent jusque dans les Plaines. En parallèle, ceux d’évolution diurne s’emparent des pentes de l’Ouest et du Nord-Ouest. A la mi-journée, le ciel réunionnais se trouve donc sous une couverture nuageuse plutôt dense. Seuls le littoral Sud-Ouest, le cirque de Cilaos et les plages de l’Ouest conservent de belles éclaircies. Cet après-midi, peu d’évolution à attendre côté ciel avec toujours un temps chargé sur l’île et l’apparition d’averses de faible intensité dans l’intérieur.

Les températures maximales sont de saison, avec 25 à 27°C sur le littoral et 13 à 14°C du côté du Piton-Maido et du Volcan.

L’alizé reste modéré le long du Sud sauvage ce matin et le long de la côte Est cet après-midi. Partout ailleurs, les brises l’emportent aisément.

La mer est agitée dans l’Ouest et le Nord, forte sur le Sud sauvage en remontant jusqu’à l’Anse des Cascades avec la présence d’une houle d’alizé proche des 2 mètres 50 s’amortissant en soirée vers 2 mètres.