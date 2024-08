Météo : Nuages au Sud et temps sec au Nord avant l’épisode de forte houle

La Réunion se réveille sous un ciel contrasté ce matin, avec un Nord ensoleillé et un Sud pluvieux. Alors que les averses persistent au Sud toute la journée, le Nord et l’Ouest restent lumineux malgré un vent puissant, atteignant jusqu'à 90 km/h. En soirée, la mer devient dangereusement forte avec une houle australe impressionnante de 4,5 mètres, appelant à la plus grande prudence sur les côtes.

Dès le début de journée, le département se retrouve coupé en deux. En effet, sous l’influence d’une limite frontale peu active circulant sur le département en matinée, le ciel est très nuageux au Sud d’une ligne Saint-Leu/Saint-Philippe en passant par Cilaos. Alors que le temps reste sec et lumineux sur la moitié Nord en matinée, il est plus humide avec des passages pluvieux sur la moitié Sud au moins jusqu’en début d’après-midi y compris dans le cirque de Cilaos, indiquent Météo France Réunion.

L’après-midi, le ciel reste assez nuageux sur le Sud avec des averses qui ne s’estompent qu’en soirée. Sur le reste du département, les nuages se développent sur les hauteurs pouvant donner 2 ou 3 gouttes. En revanche le soleil se maintient brillamment sur le littoral Ouest très venté, le littoral Nord, le littoral Nord-Est mais également sur les plus hauts sommets de l’île.

Les températures maximales atteignent en journée 25 à 27°C en bord de mer, 13 à 14°C au Maïdo et au Volcan, 19 à 21°C dans les cirques.

Le vent de secteur Sud se renforce franchement en journée avec des rafales atteignant les 80 km/h sur l’Ouest et les hauteurs de l’Ouest mais également des rafales de 80 voir 90km/h du côté de Sainte-Rose et des Hauts de Sainte-Rose. Il souffle aussi avec des rafales de 60km/h du côté de la plaine des Palmistes, dans Cilaos et sur les sommets et crêtes de l’île.

La mer agitée en début de journée devient forte l’après-midi à très forte en soirée avec l’arrivée d’un épisode significatif de houle australe. Cette houle de Sud/Sud-Ouest dépasse les 2,5 mètres en début d’après-midi et atteint rapidement les 4,5 mètres en soirée entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table. Cet épisode de houle étant remarquable, la plus grande prudence est donc recommandée sur le pourtour littoral en raison de submersions probables.