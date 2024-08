Météo : Le vent persiste en attendant les fortes houles du week-end

Le vent assez fort concerne une nouvelle fois les littoraux du nord, de l’Est et du sud. Les crêtes et les plaines sont également concernées. Les rafales approchent encore 60 voire 70 km/h vers St-Joseph par exemple. L’ouest est plus protégé et les brises prédominent.

Côté ciel, l’ouest et les zones ventilées sont favorisés par les éclaircies, ailleurs, les passages nuageux sont plus nombreux, en particulier dès le matin dans les hauts de l’Est, dans Salazie, et aux alentours du massif du Volcan. Les farines, poussées par l’alizé, arrivent par moment jusqu’aux portes du chef lieu. L’après-midi, les nuages deviennent majoritaires dans les hauts sans pluie significative.

Les températures maximales affichent 23 à 26°C sur la côte, 15 à 22°C dans l’intérieur des terres, et peinent à dépasser 10°C au Pas de Bellecombe-Jacob qui reste souvent pris dans l’humidité.

La mer est forte dans le sud et l’Est, au vent et au déferlement de la houle d’alizé qui oscille entre 2 mètres et 2 mètres 50. Elle est croisée avec une longue houle de Sud-Ouest de 1 mètre 50 sur la côte Sud.