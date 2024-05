Météo : le temps va se couvrir cet après-midi

Le communiqué de Météo France :

Au lever du jour, le ciel est lumineux partout, à l’exception peut-être du Sud-Sauvage et des flancs Est du Volcan, où viennent s’échouer des nuages pouvant donner une petite averse sans importance. Ce sont ensuite les traditionnels nuages de pente qui prennent le relais, se développant pour envahir progressivement l’ensemble de l’intérieur y compris les plus hauts sommets ainsi que les cirques. Ils délivrent ça et là une ou deux ondées, de manière privilégiée sur le Nord-Ouest, et finissent leur course dans l’après-midi entre la Pointe des Aigrettes et la Grande-Chaloupe.

Seule évolution remarquable, le vent, s’orientant au Sud à Sud-Est, tout en se renforçant en journée pour atteindre en rafales 45 à 55 km/h entre Sainte-Rose et Champ-Borne à l’Est, et entre l’Étang-Salé et la Pointe des Aigrettes, en passant par les plages pour l’Ouest. Les brises résistent dans le secteur du Port en direction de Sainte-Marie.

La mer est agitée voire peu agitée même en baie de la Possession ainsi qu’à la côte à l’Ouest de Sainte-Marie. Une houle de Sud-Ouest proche de 1 mètre 50 déferle sur le littoral situé entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table, tandis qu’une houle d’alizé du même ordre de grandeur intéresse les côtes orientales. Ces deux houles se croisent dans le domaine maritime du Sud-Sauvage.

Les températures maximales demeurent stables, avec 26 à 29°C au bord de l’océan, voire localement 30°C dans le Nord.