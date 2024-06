Météo : Le soleil domine la plus grande partie de l’île

Le bulletin de Météo-France :

Au lever du jour, le temps est frais, voire froid dans les hauts, mais bien ensoleillé sur la majeure partie de l’île. A titre d’exemple, à 04 heures locales, le thermomètre affiche 1°C à la Plaine des Chicots, et 4°C à la Plaines des Cafres. Côté ciel, seules quelques entrées maritimes intéressent le Sud-Est et l’Est, principalement de Saint-Joseph à Sainte-Rose en passant par la route des laves et les premières pentes du volcan. Au fil des heures, les éclaircies gagnent du terrain sur ces régions, tandis que de timides nuages de pente agrémentent les hauts. Le soleil reste donc majoritaire en journée sur le territoire avec un ciel dégagé dans les cirques et sur les plus hauts sommets sous l’effet d’une inversion voisine de 1500 mètres.

Les nuages font leur retour dans le Sud-Est et l’Est en fin de journée et nuit suivante avec quelques faibles précipitations associées.

Au meilleur de la journée, le mercure affiche 24 à 27°C au bord de l’océan, localement 28°C vers le Port ou le Chef Lieu, 21 à 23°C dans les cirques, et 16°C au Piton-Maïdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob.

Le vent de Sud-Est se renforce progressivement en journée et souffle alors en rafales entre 50 et 60 km/h dans le Sud en remontant vers la Pointe des Aigrettes, ainsi que de Sainte-Rose en direction du chef-lieu. Les brises résistent du Cap La Houssaye au Cap-Bernard.

La mer est peu agitée dans le Nord, agitée partout ailleurs avec la présence d’une petite houle australe de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, et d’une petite houle d’alizé dans l’Est.