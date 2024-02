Météo : le changement c’est maintenant (ou presque…) !

Comme attendu, l’alizé qui souffle sur les Grandes Mascareignes c’est progressivement orienté au secteur est aujourd’hui. Cela aura notamment permis aux températures maximales de repartir sensiblement à la hausse sur une large façade occidentale de La Réunion, les 30 degrés à l’ombre étant franchis entre La Possession et St Pierre. Ca c’était pour la 1ère étape, si on puit dire.

La seconde étape c’est l’humidification progressive de l’alizé, déjà bien visible à l’imagerie satellitaire. Des nuages pour l’instant assez peu actifs circulent entre Maurice et La Réunion, ces derniers vont venir mourir sur la côte est dans le courant de nuit prochaine puis, en journée de demain, ils vont se faire plus consistants. De la sorte, des pluies d’abord sporadiques cette nuit puis plus régulières demain (sans être exceptionnelles pour autant) vont concerner les régions est et le massif du volcan. Ces conditions devraient se maintenir, a minima, jusqu’au week-end.

Du côté des cyclogenèses envisagées au nord des Mascareignes, un premier précurseur est discernable dans les parages d’Agalega ce soir. Rien de bien consistant encore toutefois, néanmoins cela confirme la dynamique proposée par les modèles numériques. A suivre pour le fun bien sûr !