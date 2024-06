Météo : Le beau temps va régner sur La Réunion

Dans la première partie de journée, le soleil devrait dominer sur la plus grande partie de l'île, avant que la situation ne se dégrade dans les hauts plus tard.

Le bulletin de Météo-France :

Après une nuit paisible, cette matinée dominicale conserve une tonalité clémente avec de belles éclaircies malgré des bancs nuageux inoffensifs. A partir de la mi-journée, le gris s’impose dans les hauts avec des nuages qui laissent échapper çà et là quelques petites averses. Les températures sont du même niveau que la veille, majoritairement entre 24 et 27°C près de l’océan, près de 23°C dans les cirques et 15°C au Maïdo comme au volcan.

Les brises prédominent le matin, mais l’alizé de Sud-Est s’établit l’après-midi générant des rafales de l’ordre de 40/50 km/h sur les plages de l’ouest mais aussi de Sainte-Rose à Sainte-Suzanne.

En fin de journée et soirée, ce vent pousse des averses le long du rivage sud.

La mer est agitée au vent et la houle d’alizé est en retrait. En soirée, les signes précurseurs d’un nouveau train de houle australe se manifestent sur l’ouest.