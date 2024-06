Météo : Le beau temps va dominer ce matin

En cette fin de nuit et début de matinée, des nuages défilent dans notre ciel avec çà et là de petites averses, plus fréquentes sur les pentes du volcan. Ces averses disparaissent en matinée et le soleil s’impose sur la majorité du département.

A partir de la mi-journée, la couverture nuageuse s’étale sur une grande partie de l’île avec quelques farines sur les pentes. Le soleil résiste de belle manière au volcan.

En soirée, il faut craindre un temps humide sur l’Est mais clément sur une grande moitié Ouest du territoire.

Pas de pause pour l’alizé d’est-sud-est avec des rafales de 60 à 65 km/h sur le sud-ouest, 50 à 55 km/h sur le sud sauvage, sur la région du Beau Pays et autour du volcan.

La mer est souvent agitée mais forte au vent. La houle d’alizé se maintient à 2 mètres. La petite houle de sud-sud-ouest ondule les flots occidentaux et méridionaux.