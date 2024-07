Météo : Journée de grisaille hivernale

Le bulletin de Météo France :

Les pentes orientales et méridionales du Volcan ne peuvent échapper aux entrées maritimes. Les pluviomètres du Baril, de la Crête et de Gros Piton Sainte Rose, nous signalent qu’il a plu un peu cette nuit et qu’il pourrait encore pleuvoir dans la journée. Partout ailleurs, les réunionnais vaquent à leurs occupations sous un grand soleil matinal.

L’après-midi est plus nuageuse, principalement sur les pentes de Saint Gilles, de Saint Paul, de la Grande Chaloupe, vers Salazie, Takamaka et la Plaine des Palmistes par exemple. Très localement une faible averse apporte de l’humidité. Les montagnards passent au dessus des nuages vers 2 100 mètres environ. Une grande partie des régions nord, est et sud-ouest restent sous un ensoleillement quasi-optimal.

Peu de changement au niveau de l’alizé, des rafales de 60 km/h sont mesurées de Saint Jo à la Pointe au Sel, avec une remontée jusqu’aux plages de l’ouest, et de Saint Rose à Saint André. Localement un flirt avec les 70 km/h est possible suivant l’ensoleillement. A noter un renforcement du vent dans les hauts de l’est et du Volcan en fin de journée suite à un renforcement du flux.

La mer est agitée. La houle de Sud va prendre un peu de volume ce soir et atteindre les 2 mètres. Elle est belle ou peu agitée dans les baies de Saint Paul, la Possession et dans le lagon.

Les températures sont proches de la Normale de saison.