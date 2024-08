Météo : Des averses attendues cet après-midi

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Alizé de Sud-Est faible à modéré. Houle australe en approche.

Une bonne partie de la matinée se déroule sous un temps bien ensoleillé. Quelques entrées maritimes tentent toutefois une incursion sur la bordure Est aux toutes premières heures de la journée, avec pourquoi pas quelques farines peu durables.

L’après-midi, les nuages deviennent majoritaires dans les hauts et en montagne. Des averses se déclenchent sur les pentes de l’ouest et du nord-ouest et peuvent toucher également le bord de mer entre la nouvelle route du littoral et Saint-Gilles. D’autres arrosent également les remparts, les Plaines, voire le Pas de Bellecombe-Jacob.

Les températures maximales se stabilisent autour de 25 à 27°C sur la côte, voire 28°C vers Saint-Louis. Il fait 23°C à Cilaos.

L’alizé se lève au fil de la journée. Des rafales voisines de 40 à 50 km/h ventilent le littoral nord, mais aussi le secteur allant de Saint-Joseph aux plages de l’ouest.

Enfin, la mer est peu agitée dans les baies de Saint-Paul et de la Possession, et agitée ailleurs. Une longue houle australe arrive en fin de journée sur l’ouest et le sud. Elle s’amplifie pour atteindre 3 mètres à 3 mètres 50 à partir de la nuit.