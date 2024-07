Météo : grisaille, vent et un peu de pluie au programme

Le bulletin de Météo France :

L’île se réveille sous une couche nuageuse épaisse et compacte, distillant des pluies faibles mais fréquentes. Elles sont toutefois un peu plus marquées sur les flancs Est et Sud du Volcan. Seul l’Ouest tire son épingle du jeu avec des périodes ensoleillées résistant entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes en matinée. Peu d’évolution attendue en journée, même si les éclaircies gagnent progressivement du terrain par le Sud. Il faut attendre la nuit suivante pour une plus franche amélioration, à l’exception des régions situées à l’Est d’une ligne Saint-Denis Saint-Philippe, conservant un temps nuageux et humide.

Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 19°C à Cilaos, 13 à 14°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

L’alizé d’Est à Sud-Est demeure modéré à assez fort en journée, avec des rafales comprises entre 55 et 65 km/h le long du littoral Nord et dans les Hauts exposés mais un peu plus fortes dans le Sud avec des pointes jusque 70 km/h entre la Pointe au Sel et Saint-Joseph. Les brises, quant à elles, sont bien en place dans l’Ouest.

La mer est souvent agitée mais forte dans le Sud, notamment au voisinage du Sud sauvage. Une houle de Sud voisine de 2 mètres déferle de la Pointe des Aigrettes jusqu’à la Pointe de la Table.