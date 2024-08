Météo : Encore et toujours de la grisaille pour l’Est

Le bulletin de Météo-France :

L’alizé se fait provisoirement plus sec ce matin sur la façade Est de l’île avec le retour d’éclaircies sur le littoral et des nuages récalcitrants le long des pentes pouvant encore donner ça et là quelques gouttes dans la région du Volcan. Sur le reste de l’île le temps est ensoleillé et sec avant l’arrivée des nuages de pentes vers la mi journée. Le temps devient à nouveau plus nuageux sur l’Est cet après-midi et les averses deviennent de plus en plus fréquentes le soir à l’Est d’une ligne Saint-Denis Saint-Joseph.

Bien qu’il perde une dizaine de km/h, l’alizé d’est reste bien présent. Les rafales atteignent les 60 km/h de Saint-André au Cap Bernard, et 70 km/h du Sud Sauvage à la Pointe au Sel. Les crêtes et sommets exposés ainsi que couloir des plaines subissent encore quelques rafales voisines de 50 à 60 km/h jusqu’en milieu de journée avant un affaiblissement graduel cet après-midi . Les brises dominent le long des plages de l’Ouest.

La mer est forte de la Pointe au Sel à Sainte-Marie. en passant par l’est. La houle d’alizé est comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres.