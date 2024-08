Météo : Du vent mais un temps globalement sec au programme

Le soleil est bien présent en ce début de journée dans l'Ouest de l'île, tandis que quelques averses sont à prévoir dans l'Est de l'île. La mer est agitée à forte sur le Sud Sauvage.

Bulletin de Météo France :

La journée commence sous le soleil sur l’Ouest mais sous les nuages avec de petites averses sur l’Est du département.

Ces ondées disparaissent progressivement au fil des heures sur l’Est pour laisser entrevoir de belles éclaircies. L’après-midi s’annonce agréable sur la majorité de l’île tant sur le littoral que dans l’intérieur des terres.

Quelques développements nuageux sont présents ici ou là le long des pentes avec une préférence pour les hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest où ils laissent échapper 2 ou 3 gouttes. Au fil des heures, ces nuages peuvent glisser en direction de la Baie de la Possession.

Les températures maximales sont souvent supérieures aux valeurs habituelles et affichent 24 à 28°C sur le littoral, 20 à 22°C dans les cirques et 15 à 18°C au Maïdo et au Volcan.

Côté vent, l’alizé reste vigoureux sur le Sud Sauvage avec des rafales de 50 km/h et sur le littoral Nord, de Sainte-Marie à La Pointe des Galets, avec des pointes voisines de 40 km/h. Des rafales sont également attendues sur les hauteurs exposées, les crêtes et les plaines. Les brises dominent sur la façade Ouest.

La mer est agitée à forte sur le Sud Sauvage. Une houle de Sud-Ouest proche de 2 à 2,5 mètres déferle de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. Vers le Sud Sauvage, elle est croisée avec une houle d’alizé présente de Saint-Joseph à Champ-Borne de l’ordre de 1,5 à 2 mètres.