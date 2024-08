Météo : Du vent et du soleil pour cette veille de week-end

Le bulletin de Météo-France :

Du soleil et de l’alizé au programme.

En effet, l’élément marquant de cette journée de vendredi est le vent. De secteur Est à Sud-Est, les rafales avoisinent les 50 à 60 km/h au Sud de l’Étang Salé jusqu’à Saint-Philippe en passant par Saint-Pierre. Sur Sainte-Marie, les rafales sont plus modestes avec des valeurs de 50 km/h. Les brises prédominent sur Saint Gilles et le Port. Un petit vent d’Est modéré souffle sur le Volcan.

Côté ciel, du soleil le matin sur l’ensemble du département. L’après midi, quelques bancs nuageux sont présents dans l’intérieur à mi-pentes mais les cirques conservent de belles éclaircies comme la majorité du littoral; les sommets comme par-exemple le Piton-Maïdo, le volcan et le Piton des Neiges restent même sous un grand ciel bleu toute cette journée.

La fraîcheur matinale s’estompe rapidement pour faire place à des températures agréables, avec au meilleur de ce vendredi, 16 à 18 dg pour le Volcan et le Maïdo, 22 dg à Cilaos et 25 à 27 dg en bord de mer.

La mer est forte au déferlement d’une houle de Sud-Sud-Ouest proche de 2 mètres 50 sur les côtes Ouest et Sud et qui s’amortit très lentement au fil de la journée. Elle est peu agitée sur l’Est et le Nord.