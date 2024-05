Météo : Du vent et des averses au programme

Le bulletin de Météo-France :

Le vent continue de souffler sur l’île avec encore des rafales conséquentes sur les zones littorales exposées allant jusqu’à 80 voir localement 85 km/h (ouest sud, nord et Est) et sommets.

Dans le prolongement de la nuit, des averses concernent encore le Sud et l’Est du département en début de journée. Pour information, on a relevé au cours des 12 dernières heures: 128 mm dans les hauts de Sainte Rose, 114 mm à la Crête, 75 mm au Baril.

Un ciel nuageux prend part sur le reste de l’île entrecoupées d’éclaircies sur l’ouest et le nord-ouest. Les nuages de pente ne manquent pas le rendez-vous de l’après-midi avec un risque d’averses qui se maintient sur les pentes et autour du volcan.

Les températures maximales sont en baisse, elles dépasseront difficilement 27°C sur le rivage. Il fait frais dans les hauts.

La mer est forte au vent. Elle reste particulièrement difficile sur le sud de l’île (forte à très forte et croisée) en raison du vent et de la houle de secteur Sud à Sud-Est qui côtoie les 3 mètres 50 le long des côtes Sud et Est