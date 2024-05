Météo : Du soleil sur la majorité de l’île

Malgré quelques gouttes au Sud-Est, le beau temps devrait dominer sur la plus grande partie de La Réunion.

Le bulletin de Météo-France :

En début de matinée, le ciel reste chargé sur le quart Sud-Est de l’île. En effet, les nuages présents de Saint-Joseph à Saint-André en passant par les contreforts du volcan continuent de donner quelques averses, plus fréquentes le long des pentes du volcan. Partout ailleurs, le ciel demeure dégagé et le temps ensoleillé.

Au fil de la matinée, les averses s’estompent sur l’Est tandis que des nuages apparaissent sur les pentes.

L’après-midi, hormis quelques poches d’humidité résiduelles du côté du volcan, le temps est globalement sec et lumineux et les plages du Sud et de l’Ouest profitent d’un ciel dégagé, tout comme le Nord du département.

Le fond de l’air reste frais avec des températures maximales qui ne dépassent pas 25 à 28°C sur le littoral, 10 à 13°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo et 18 à 21°C dans les cirques.

Le vent de Sud-Est faiblit mais demeure assez fort avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h. Localement, elles peuvent atteindre les 70 km/h sur le Nord-Est et le Sud-Ouest du département en remontant l’après-midi le long des plages de l’Ouest. Ce vent turbulent avec des rafales est également présent sur les reliefs de l’île. Seule la baie de Saint-Paul reste abritée et déventée.

La mer est forte au vent et au déferlement d’une houle de Sud-Est comprise entre 3 mètres et 3 mètres 50 en voie d’amortissement