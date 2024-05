Météo : Du soleil pour toute l’île ce matin

Le beau temps devrait dominer sur la plus grande partie de l'île. Plus tard dans la journée, quelques averses pourront se faire sentir dans le Sud et l'Est.

Le bulletin de Météo-France :

Au lever du jour, le temps est assez clément sur une majorité de l’île. Seuls quelques nuages s’attardent encore aux premières heures, sur le Sud Sauvage, ou encore les contreforts Est du Volcan. Ils y déversent quelques gouttes anecdotiques. A partir de la mi-journée, les nuages prennent l’assaut des pentes et se développent pour finalement prendre possession de l’intérieur. Ils distillent quelques ondées, de manière privilégiée dans les Hauts de l’Ouest et du Nord, et finissent par déborder vers le littoral situé entre la Pointe au Sel et le chef-lieu. Ailleurs, au bord de l’océan, le ciel est encore bien ensoleillé, mais les premiers nuages annonciateurs de la nette dégradation, en lien avec la trace frontale, font leur entrée par le Sud de l’île. Les premières pluies associées se manifestent en fin d’après-midi et gagnent progressivement en intensité, notamment sur le Sud Sauvage, les Hauts de Saint-Pierre, et le massif de la Fournaise.

Le vent de Sud-Est souffle sans excès sur les côtes exposées, à savoir de Sainte-Rose à Saint-Denis pour le Nord, et de Saint-Joseph à la Pointe au Sel au Sud, avec des pointes voisines de 50 km/h. Ailleurs les brises dominent, notamment en baies de Saint-Paul ou de la Possession. Il se renforce significativement de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table, ainsi que dans les Hauts correspondants, pour souffler en rafales vers 70 km/h. Il poursuit son intensification au cours de la nuit suivante.

Au meilleur de la journée, le mercure atteint les 26 à 29°C sur le littoral, 18 à 19°C au Piton Maïdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob et 21 à 23°C dans les cirques.

La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en journée, aux déferlements d’une puissante houle australe voisine de 2 mètres 50. Cette houle s’amplifie en journée pour atteindre les 3 mètres. La mer devient alors également forte en soirée jusqu’à Sainte-Rose, et même très forte sur le Sud Sauvage. La prudence est de rigueur sur ce littoral exposé. Ailleurs elle demeure agitée.