Météo : Du soleil pour tout le monde

Les nuages seront rares aujourd'hui et feront possiblement leur apparition dans les hauts de l'ouest et du sud en cours de journée.

Le Bulletin de Météo France :

Quelques nuages résiduels s’attardent au lever du jour sur l’Est de l’île, partout ailleurs c’est un début de journée bien ensoleillé qui se profile. Les nuages de pente restent discrets en journée et privilégient les hauts de l’Ouest et du Sud alors que sur le littoral Est, les éclaircies font leur retour. Le temps est agréable en Montagne et dans les cirques avec un petit bémol au pied du Volcan où les nuages s’attardent tout au long de la journée.

Le vent s’oriente au Nord-Est et faiblit légèrement par rapport à la veille, ventilant le littoral entre Sainte-Marie et Le Port, la région de Saint-Philippe ainsi que la Plaine des Cafres. Les rafales les plus fortes avoisinent tout au plus les 50 km/h du côté de la pointe des Galets.

La mer est peu agitée à l’Ouest, agitée ailleurs au vent et au déferlement d’une houle d’alizé voisine de 2 mètres.