Météo : Du soleil dans les bas et des nuages sur les pentes

Le bulletin de Météo-France :

Les conditions en mer s’améliorent quelque peu, mais les vagues fortes persistent de la Pointe au Sel à la Pointe des Cascades en passant par Cap Chevron, au croisement de la houle d’alizé et de la houle australe qui s’amortit lentement.

Le vent reste quant à lui bien présent, ventilant assez fort les zones côtières nord et sud, ainsi que les pentes environnantes et la région des plaines. Les rafales attendues s’échelonnent souvent entre 50 et 60 km/h, mais avoisinent 70 km/h sur le Chef Lieu, voire légèrement plus sur le secteur de Saint-Pierre / Saint-Joseph.

Côté ciel, les zones ventées du bord de mer gardent une belle luminosité toute la journée. Les nuages occupent par contre souvent les pentes du Volcan et le Sud Sauvage, donnant quelques pluies faibles. Ailleurs, dans l’est, les éclaircies se montrent plus ou moins larges. Dans l’ouest, dans Mafate et Cilaos, la matinée s’annonce bien ensoleillée puis les éclaircies s’amenuisent, en particulier sur les pentes extérieures et les remparts. Le ciel se charge aussi jusque sur le littoral du côté du Port et de la Possession. En montagne, il fait beau au dessus de 2000 à 2500 mètres.

Les températures maximales sont stationnaires, à peine parfois dans les moyennes d’un fin août. Il peut faire par contre chaud pour la saison en altitude, comme au Maïdo, où l’on prévoit 17°C avant l’ennuagement. Sur le littoral, les valeurs varient entre 22°C sur Saint-Philippe et 26°C environ des plages, au Port et jusqu’au Chef Lieu.