Météo : Du beau temps pour presque toute l’île

Si la fraicheur dans les hauts est de plus en plus prégnante, le temps d'aujourd'hui devrait être dans l'ensemble clément. Quelques averses sont attendues pour le Sud-Est.

Le bulletin de Météo-France :

L’hiver approche avec des nuits déjà fraîches, 2 degrés relevés au Maïdo et 4 à la Plaine des Chicots ou au Volcan. Une belle présence du soleil aujourd’hui va permettre une belle remontée du mercure. Mais le pourtour du Volcan sera moins à son avantage avec des arrivées nuageuses assez fréquentes tout au long de la journée avec des averses épisodiques mais suffisantes pour donner au secteur un sérieux parfum d’hiver.

Quant au vent, il va rester dans la gamme de valeurs observées hier, entre 60 et 70 km/h en rafales de Sainte-Rose à Saint-Denis et entre Saint-Jo et Saint-Leu.

Toujours une mer forte dans le sud et l’est avec des vagues proches de 2 mètres, parfois un peu supérieures à 2 mètres 50 en moyenne autour de la Fournaise.