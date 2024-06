Météo : Du beau temps pour la majorité de l’île

Le soleil devrait dominer dans le ciel de l'île durant la plus grande partie de la journée. Les températures sont de saison, avec de la fraîcheur pour les premières heures du jour.

Le bulletin de Météo-France :

Retour à un temps de saison, frais et sec. Hormis quelques nuages présents le long des côtes Sud et Est en début de journée, pouvant donner quelques farines par endroits, le temps est partout ailleurs bien ensoleillé. Au fil des heures, les nuages de pente prennent possession des hauts hormis dans l’Ouest et dans les cirques où les franches éclaircies résistent une bonne partie de la journée. Peu d’évolution dans l’après-midi avec maintien d’un temps sec sur toute l’île.

Les températures maximales oscillent entre 24 et 28°C sur le littoral et atteignent 23°C dans Cilaos et 15 à 17°C au volcan ou au Maïdo.

Le vent de secteur Sud reste sensible sur les côtes exposées. Des rafales voisines de 55 km/h sont alors attendues entre la Pointe au Sel et la Pointe des Galets ainsi que de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Les brises résistent sur le littoral Nord.

La mer est peu agitée dans le Nord et tout au plus agitée ailleurs sous l’effet d’une houle d’alizé de Champ Borne jusqu’au Sud sauvage et d’une houle de Sud-Ouest de la région du Port à Saint-Joseph en passant par la Pointe au Sel, toutes deux inférieures à 1 mètre 50.