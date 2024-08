Météo : Des nuages et de la pluie pour l’Est

Les prévisionnistes de Météo-France annoncent que le temps devrait rester clément sur la moitié Ouest de l'île. Sur la côte Est, les nuages et quelques gouttes de pluie vont sans doute faire leur apparition plus tard dans la journée.

Le bulletin de Météo-France :

En matinée, le ciel est nuageux et devient même localement très nuageux à couvert à l’Est d’une ligne Saint-Denis/Saint-Joseph avec quelques averses circulant dans le flux d’alizé et venant taquiner le relief du Volcan, les hauts de l’Est et le littoral Est.

Sur l’Ouest, le temps est certes plus sec mais devient assez nuageux dans les hauts. Le soleil est simplement présent le long de la côte et en particulier sur la côte Sud-Ouest balayée par le vent.

L’après-midi, la situation évolue peu et le département reste coupé en deux avec toujours de l’humidité qui persiste sur l’Est Réunionnais et un peu plus d’éclaircies en allant vers l’Ouest.

En soirée, les pluies se renforcent sur une large moitié Est Réunionnaises.

Les températures maximales atteignent 23 à 26°C sur le littoral, 15 à 17°C au Volcan et au Maïdo et 18 à 21°C dans les cirques.

Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort avec des rafales voisines de 60 à 65km/h du côté de Saint-Denis et 70 à 75 km/h entre Saint-Joseph et Saint-Pierre. Les brises dominent généralement sur la façade Ouest. Des rafales de 40 à 50km/h sont également attendues dans la région des plaines ainsi que sur les hauteurs exposées de l’île.

La mer est agitée à forte au déferlement d’une houle de Sud-Est qui s’amortit tout au long de la journée passant de 2,5 mètres en matinée à 2 mètres dans l’après-midi entre la Pointe au Sel et la Pointe des Cascades.