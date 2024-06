Météo : Des éclaircies matinales et des rafales d’alizé sur l’île

Au lever du jour, le soleil est souvent généreux sur une majorité de l’île, avec des températures fraîches. Cependant des nuages s’échouent sur le littoral s’étendant de Saint-Pierre à Sainte-Rose, en passant par la Pointe de la Table. Ils sont localement porteurs d’ondées très sporadiques. Au fil des heures, les éclaircies reviennent de Saint-Joseph à la capitale du Sud, mais les nuages persistent vers Saint-Philippe ou la route des Laves, indiquent les services de Météo France.

L’après-midi, quelques nuages de pentes se développent dans l’intérieur. Ils ont du mal à dépasser les 2 000 mètres et intéressent principalement les Hauts de l’Ouest ou la région des Plaines. Les périodes ensoleillées sont plus présentes au bord de l’océan que ces derniers jours.

Peu de changement pour l’alizé. Il souffle en rafales entre 50 et 60 km/h de Saint-Joseph jusqu’aux plages de l’ouest en passant par Saint-Pierre, et de Sainte-Rose au Chef-Lieu. Les brises résistent vers Saint-Paul et la Possession.

Au meilleur de la journée, le mercure oscille entre 23 et 26°C à la côte, 19 à 21°C dans les cirques et 15 à 17°C au Pas-de-Bellecombe-Jacob ou au Piton Maïdo.

La mer est agitée mais rapidement forte au large de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, sous l’effet combiné du vent et d’une houle de Sud-Ouest voisine de 2 mètres.