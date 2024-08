Météo : Des averses ce matin dans la moitié sud de l’île

Pour ce lundi de rentrée scolaire, la matinée sera nuageuse sur une bonne partie de l'île et parfois parsemée d'averses dans la moitié sud.

Dans les premières heures du jour, la frange côtière s’étirant de Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par Sainte-Rose rencontrent des conditions nuageuses accompagnées localement de petites averses. Cette grisaille s’invite également dans le cirque de Salazie et sur le massif de la Fournaise. Plus à l’Ouest, les éclaircies sont toujours présentes.

Au fil des heures le temps s’assèche sur la majorité du territoire, avec des nuages de moins en moins présents pour laisser place à une belle après-midi. Seuls les contreforts Est et Sud du Volcan conservent leur nébulosité mais dans une atmosphère cependant moins humide. A noter également quelques nuages de pentes sur les Hauts de l’Ouest et du Nord-Ouest s’étalant progressivement vers la baie de la Possession avec tout au plus quelques farines.

L’Alizé de Sud-Est demeure véloce, avec des rafales atteignant en journée 65 km/h de Sainte Rose à Saint Denis et jusqu’à 75/80 km/h de Saint-Joseph jusqu’au large de la Pointe des Aigrettes. Les Hauts exposés sont toujours concernés par des rafales.

La mer est forte, mais agitée en baies de Saint-Paul et de la Possession, et croisée sur la moitié Sud.