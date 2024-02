Météo de l’électricité : Passage au niveau rouge

À la suite de la perte fortuite de moyens de production de pointe, EDF a mis en place une vigilance renforcée afin de garantir la fourniture d’électricité auprès de ses clients.

La météo de l’électricité est actuellement en rouge ce qui signifie que le réseau électrique est très contraint avec un risque de coupures préventives tournantes pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande sur la majorité du territoire.

EDF demande à ses clients de modérer leurs consommations d’électricité dans les prochaines heures, jusqu’à minuit, en reportant tous les usages électriques non essentiels au lendemain et en adoptant des gestes simples :

– Éteindre les lumières non utiles dans les pièces vides ;

– Décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle ainsi que la recharge des véhicules électriques après 22h ;

– Régler les climatisations à 26 degrés.

Retrouvez toutes les informations sur les écogestes sur notre site internet.

Suivez en direct la météo de l’électricité : https://opendata-reunion.edf.fr/pages/meteo-electricite-reunion/

EDF remercie d’avance les clients particuliers et entreprises pour leur mobilisation en matière de modération de

leurs consommations électriques.