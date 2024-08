Météo : De la grisaille pour l’Est

Le bulletin de Météo-France :

En matinée, la grisaille est toujours présente à l’Est d’une ligne Saint-Denis / Saint-Joseph en passant par Salazie, la Plaine des Palmistes et la région du Volcan. Ces nuages s’accompagnent encore de quelques averses passagères.

Plus à l’Ouest, le temps demeure beaucoup plus calme même si les nuages débordent par endroits. Tout comme la veille, le temps devrait rester sec sur ces régions.

L’après-midi, les nuages s’accrochent sur le relief et les pentes de l’Est avec toujours quelques gouttes possibles notamment sur les pentes du Volcan. En revanche, les éclaircies sont franches et durables sur le Sud Sauvage et entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Sur l’Ouest, les nuages de pente demeurent assez timides et laissent entrevoir des éclaircies bien agréables.

Les températures maximales atteignent les 24 à 27°C sur le littoral, 19 à 22°C dans les cirques et 13 à 14°C au Maïdo et au Volcan.

Le vent d’Est souffle assez fortement. Les rafales approchent les 70 km/h de Sainte-Marie au Cap Bernard (par moment ce vent rentre en Baie de la Possession) et 80km/h du Sud Sauvage à la Pointe au Sel. Sur les crêtes et sommets exposés, il faut tabler entre 70 et 80km/h. Les brises dominent le long des plages de l’Ouest.

La mer est forte de la Pointe au Sel à Sainte Suzanne avec une houle d’alizé entre 2 mètres 50 et 3 mètres.