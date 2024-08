Météo : De la grisaille pour ce samedi

La vigilance reste de mise concernant la longue houle australe qui déferle sur les côtes Ouest et Sud et qui donne sur ce secteur une mer très forte jalonnée de vagues moyennes de 5 mètres le matin. L’état de mer s’améliore très lentement à partir de la mi-journée mais la prudence s’impose toujours.

Côté ciel, l’ambiance est un peu plus grise que les jours précédents avec quelques petites pluies éparses ce matin entre Saint-Pierre et Sainte-Rose en passant par le sud sauvage et des nuages qui glissent le long du littoral Est. Ailleurs, la matinée est globalement belle puis les pentes du Nord-Ouest, du Nord et de l’Est s’ennuagent pour l’après-midi avec là aussi quelques faibles averses attendues à mi pentes. Les éclaircies résistent le long des plages, dans le cœur du cirque de Cilaos et Mafate ou encore sur les plus hauts sommets.

Les températures maximales restent agréables et légèrement supérieures aux moyennes de saison, avec tout de même une légère baisse par endroit.

Le vent de Sud à Sud-Est est tout au plus modéré fait son retour dans les bas de l’Ouest et de Est avec des rafales voisines de 50 km/h le long des plages l’après-midi.