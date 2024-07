Météo : De la grisaille au réveil sur la moitié est de l’île

Des nuages et quelques averses sont attendus entre Saint-Philippe et Saint-Denis, la moitie ouest de l'île restant globalement préservée.

Le bulletin de Météo France :

Au lever du jour, c’est un temps nuageux et humide qui sévit sur l’Est alors que le soleil s’impose rapidement dans l’Ouest. Ces conditions évoluent peu en matinée avec de petites pluies sur les pentes de l’Est et du côté de la route des Laves.

Dans l’Ouest, au fil des heures, les éclaircies sont moins franches et les nuages s’installent à mi pentes mais sans pluie. L’après-midi, des poches d’humidité résistent sur le quart Sud-Est et dans les plaines. Dans l’Ouest, le temps est plus clément avec seulement quelques passages nuageux inoffensifs dans les hauts et de belles éclaircies sur la frange côtière.

En altitude, le Piton-Maïdo et le volcan restent au-dessus de la couche nuageuse et bénéficient de belles conditions. Les températures maximales atteignent les 24°C à 27°C sur le littoral, 20 à 21°C dans les cirques et 18 à 19°C au Maïdo et au Volcan.

L’alizé est modéré sur le Sud Sauvage en remontant vers Saint-Pierre et sur le littoral Nord en allant vers la Pointe des Galets avec des pointes de l’ordre de 50 à localement 60 km/h. Ce vent est également sensible vers la Plaine des Cafres. La mer est agitée mais forte le long du Sud Sauvage au vent et au déferlement d’une houle d’alizé voisine de 2 mètres.