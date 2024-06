Météo : Beau temps en montagne

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Alizé de Sud à Sud-Est modéré et sec. Beau temps en montagne.

Au lever du jour, les nuages sont nombreux sur le littoral et les premières hauteurs entre Saint-Pierre et Sainte-Rose en passant par le Sud sauvage où ils peuvent laisser échapper quelques gouttes fugaces. Ailleurs le soleil brille généreusement, dans une atmosphère fraîche, voire localement froide (températures minimales observées à 4h locales de 0.2°C à la plaine des Chicots et 3.5°C à la plaine des Cafres). Au fil des heures, les nuages se développent à mi pente, mais, à l’image de la veille, ne dépassent pas les 1500 mètres d’altitude laissant les sommets et les cirques bénéficier de conditions majoritairement ensoleillées. Ces nuages s’étalent ensuite vers le littoral au fil de l’après-midi, notamment de Saint-Paul au Chef Lieu. Sur le littoral Nord-Est, le vent de Sud-Est permet à de belles éclaircies de se maintenir tout au long de la journée alors que du côté de Saint-Pierre, le vent chasse progressivement la grisaille matinale.Le temps reste en revanche souvent gris mais sec sur le Sud-Sauvage et la route des laves.

L’alizé s’oriente un peu plus Sud-Sud-Est et s’intensifie graduellement pour souffler alors en rafales entre 50 et 60 km/h de Saint-Joseph à la Pointe des Aigrettes en passant par Saint-Pierre, et de Sainte-Rose au Chef-Lieu. Les brises résistent vers Saint-Paul et la Possession.

Peu d’évolution concernant les températures maximales.

La mer est agitée voire forte vers le Sud Sauvage. A noter l’arrivée d’une longue houle de Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50 de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.