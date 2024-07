Météo : Beau temps dans l’ensemble mais plus mitigé dans l’Est

Après une nuit étoilée, La Réunion se réveille sous un ciel calme et ensoleillé. L'après-midi, des nuages et quelques pluies apparaissent à l'Est, tandis que le reste de l'île profite de belles éclaircies et de températures agréables.

Après une nuit fraîche et la plupart du temps étoilée, le temps est très calme en ce début de journée sur l’ensemble de l’île. La matinée est ensuite globalement ensoleillée et agréable. Toutefois, l’ambiance devient plus nuageuse par l’Est à partir de la mi-journée et pour l’après-midi avec l’apparition de quelques gouttes ou faibles pluies sur les hauteurs de l’Est mais également sur le littoral entre Sainte-Marie et Sainte-Rose, indiquent dans leur bulletin les services de Météo France.

Partout ailleurs, l’après-midi est lumineuse partagé entre très belles éclaircies et petits passages nuageux inoffensifs. Les températures maximales sont voisines des 25 à 27°C sur le littoral, en bord de mer, 14 à 16°C au Volcan ou au Maïdo et 20 à 21°C dans les cirques. Le vent est faible et de secteur Nord-Est. Il est plus sensible le long de la route des laves et entre la Possession et Saint-Paul. Partout ailleurs les brises dominent.

La mer est peu agitée, mais agitée sur le littoral Est et le Sud Sauvage au déferlement d’une petite houle d’alizé.