Météo : Attention au coup de chaud

Quelques nuages épars dans l’Est ne parviendront pas à freiner la montée rapide des températures, dépassant les moyennes saisonnières de 2 à 3 degrés. Les valeurs attendues sont de 30 à 33°C sur le littoral, avec des pics possibles du côté Ouest, 26 à 29°C dans les Cirques, et 22°C au Pas-de-Bellecombe Jacob.

L’alizé d’Est à Sud-Est, soufflant entre 40 et 50 km/h en rafales sur les côtes Nord et Sud, peine à apporter une sensation de fraîcheur. L’atmosphère s’annonce donc lourde. Cependant, le ciel étoilé matinal laissera progressivement place à une couverture nuageuse sur les pentes et l’intérieur de l’île.

Les averses d’été, parfois intenses, se déclencheront principalement l’après-midi, concentrées sur une bonne partie Sud-Ouest de l’île. Les régions de Petite France, les Makes, Le Tampon, et les remparts des Cirques seront les zones les plus propices aux précipitations. Ces averses pourraient s’étendre jusqu’au littoral en fin de journée.

Malgré ces épisodes pluvieux, les côtes et les premières pentes du Nord et du Nord-Est ainsi que Saint-Pierre profiteront d’un temps ensoleillé.

La houle de Sud-Est, oscillant entre 1 mètre 50 et 2 mètres, agitera les eaux du Sud et de l’Est. Ailleurs, la mer restera peu agitée.