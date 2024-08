Mehdi Narjissi, espoir du rugby français, emporté par une vague en Afrique du Sud

La nouvelle est arrivée en France en début de soirée ce mercredi. Mehdi Narjissi, 17 ans et espoir du rugby tricolore, est porté disparu après avoir été happé par une vague au Cap, en Afrique du Sud. Le joueur était en visite dans le pays dans le cadre des International Series. Hier, avec ses coéquipiers, il s’était rendu à la plage pour se baigner, lorsqu’il « a été emporté par une vague, alors que ses coéquipiers et lui sortaient d’une baignade en bord de mer, au cap de Bonne Espérance », précise le communiqué de la FFR.

« Les secours (bateaux et hélicoptères) sont actuellement mobilisés pour retrouver Medhi. Dans l’attente des recherches en cours, la Fédération française de rugby s’est rapprochée de la famille de Medhi et accompagne l’équipe des U18 et ses encadrants sur place, où une cellule psychologique est mise en place, » conclut l’instance.