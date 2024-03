MDPH : 7% de la population réunionnaise touchée par un handicap en 2022

Selon le bilan de la MDPH, plus de 64.000 personnes sont concernées par la compensation du handicap en 2022. Un nombre en augmentation.

En 2022, un peu plus de 64.000 Réunionnais sont concernés par la compensation du handicap, soit 7,3% de la population locale. Cette part de la population est en augmentation. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) enregistre une croissance de +5% par rapport à l’année précédente. Les aides de la MDPH ne concernaient que 24.983 Réunionnais en 2006.

Les hommes sont davantage concernés que les femmes (57% d’hommes et 43% de femmes). La part la plus grande des personnes concernées est comprise entre 40 ans et 59 ans, soit 24.222 personnes, pour un âge moyen du public concerné de 46,2 ans.

Ces personnes présentent diverses déficiences. La MDPH détaille 29% de déficiences motrice, 16% de psychiques, 12% viscérales, 11 % de déficiences intellectuelles, 11% de plurihandicap, 6% de surhandicap, 4% de déficience auditive, 4% concerne le langage et la parole, 3 % de déficience visuelle, 2% de polyhandicap et 2% d’autres déficiences.

Cette population est bénéficiaire de différents types de droits à la compensation selon leurs besoins. Ce sont 64.117 Réunionnais qui sont bénéficiaires d’au moins un droit à la compensation, un chiffre en augmentation par rapport à l’année précédente. Au total, ce sont près de 205.000 droits distincts, cibles ou alternatifs, qui sont actifs au dernier bilan (chiffrés arrêtés au 31 décembre 2022).

Parmi eux, 32.384 personnes bénéficient d’un accompagnement de la MDPH lié à leur insertion professionnelle, 8.312 pour leur inclusion scolaire, 3.884 concernant la prise en charge au niveau des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), et 19.538 bénéficient des aides à la vie quotidienne.