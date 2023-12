Mayotte : Une délégation d’élus veut se rendre devant l’ONU à New-York

Avec le soutien de la ministre Catherine Colonna, une délégation d'élus mahorais prévoit d'aller à New York afin de convaincre l'ONU de reconnaître l'indépendance de Mayotte, ce qui n'est toujours pas le cas près de 50 ans après le référendum de 1974.

Alors que la Première ministre Elisabeth Borne est attendue à Mayotte ce vendredi, le député Mansour Kamardine a obtenu du gouvernement un précieux soutien politique avec l’assurance, exprimée par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères Catherine Colonna, de l’appui de la France dans l’organisation d’une mission d’élus mahorais devant les Nations Unies (ONU).

« Depuis des années, nous militons en faveur de la reconnaissance internationale de Mayotte française. C’est l’objet même d’un « plan d’action pour la reconnaissance internationale de l’appartenance de Mayotte à la France » finalisé, à mon initiative, avec le Quai d’Orsay en septembre 2020 », fait valoir Mansour Kamardine dans un communiqué.

« Après 50 ans de résistance aux velléités d’appropriation par l’Union des Comores, nous allons pouvoir enfin faire valoir notre cause et notre attachement légitime à la République française », se réjouit le député LR.

« Revendication de souveraineté infondée »

Dans un courrier en date du 30 novembre dernier, Catherine Colonna a donc annoncé son intention de soutenir la volonté des élus de Mayotte de se rendre à New York « afin de s’entretenir avec certains services de l’Organisation des Nations Unies ».

« Comme vous le soulignez, Mayotte fait l’objet d’une revendication de souveraineté infondée, à rebours de l’histoire et du choix des Mahorais, exprimé à de nombreuses reprises depuis près de cinquante ans, pour leur maintien dans notre communauté nationale », ajoute la ministre, pour qui « il nous appartient collectivement de le rappeler et de le défendre ».

Une interprétation du référendum d’indépendance des Comores propre à la France et que n’a jamais entérinée l’ONU, qui considère toujours l’archipel comme souverain sur l’île de Mayotte. C’est du reste ces conditions d’attribution contestées de l’indépendance de Mayotte qui sont à l’origine, directement ou non, des nombreux troubles qui affectent quotidiennement la vie des habitants du plus récent des départements français.