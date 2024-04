« Mayotte place nette » : Wuambushu 2 a démarré

« On vise des publics extrêmement ciblés. On a défini 60 objectifs prioritaires, c’est-à-dire les 60 individus les plus dangereux se livrant aux trafics les plus graves, qui sont visés par cette opération place nette. Et cela veut aussi dire la destruction de 1.300 habitats insalubres dans les bidonvilles« , explique Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, dans la matinale de France 2, ce mardi.

Elle est entrée plus en détails sur l’opération débutée aujourd’hui dans une conférence de presse tenue en début d’après-midi. Marie Guévenoux a d’abord rappelé les résultats de l’opération Wuambushu. « Entre le 24 avril et le 31 juillet 2023, plus de 510 agents du ministère de l’Intérieur ont été déployés à Mayotte. Plus de 1.000 individus ont été interpellés dont 60 chefs de bande et 592 passeurs, 700 bangas ont été détruits et 25.000 étrangers en situation irrégulière« , a déclaré la ministre déléguée chargée des Outre-mer. Elle précise que les chiffres de l’insécurité ont baissé par la suite.

La membre du gouvernement indique que l’opération « Mayotte Place Nette » durera jusqu’au mois de juin et s’articulera autour d’un triptyque : « insécurité, immigration clandestine et logement insalubre. »

Lutte contre l’immigration clandestine

Pour ce qui est de la reconduite des personnes en situation irrégulière, six opérations militaires seront menées avec la mobilisation des militaires et une section de 30 hommes. Deux vedettes procéderont à la surveillance côtière. Un bâtiment de la Marine sera positionné dans le Canal du Mozambique. Un avion civil participera au contrôle en survolant régulièrement Mayotte et ses alentours.

La ministre déléguée chargée des Outre-mer annonce aussi qu’un quatrième centre de rétention administrative temporaire.