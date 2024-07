Matinée ensoleillée avec quelques nuages à l’Est

La Réunion se prépare à une matinée globalement bien ensoleillée. Seul bémol, quelques nuages persistants sur l'Est, notamment du côté de la Route des Laves, mais sans grandes conséquences sur le temps.

L’après-midi n’apportera pas de grandes évolutions. Les cirques, notamment Cilaos, continueront de profiter de belles éclaircies. La Plaine des Cafres et Le Tampon devraient également conserver un temps ensoleillé.

Sur les flancs du Volcan, les nuages seront plus présents avec quelques gouttes possibles. Le littoral nord-ouest pourrait subir quelques débordements nuageux, mais les éclaircies resteront prédominantes. Les plus hauts sommets comme le Maïdo et le sommet du Volcan resteront au-dessus des nuages toute la journée.

Les températures maximales atteindront 25 à 28°C sur le littoral, 18 à 19°C au Volcan et au Maïdo, et 20 à 22°C dans les cirques.

Le vent restera le paramètre dominant de la journée. L’alizé d’Est à Sud-Est sera assez fort avec des rafales de 60 km/h dans le Nord et entre 60 et 70 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel. Des rafales de 50 à 60 km/h sont également attendues sur les sommets exposés de l’île. Les brises domineront toujours sur la façade Ouest.

La mer sera souvent agitée, voire forte vers le Sud sauvage. La houle de Sud-Ouest est résiduelle, tandis que la houle d’alizé prend l’ascendant, atteignant 2 à 2,5 mètres le long des côtes Sud-Est et Est.