Marie-Luce Brasier-Clain : “Je ne serai pas une députée européenne invisible”

Ericka Bareigts, première secrétaire fédérale du Parti socialiste, faisait un point ce mardi sur le programme porté par Raphaël Glucksmann, tête de liste Place publique/PS pour les Européennes, en compagnie notamment d’Ashvine Séverin, représentante de Place publique, et des deux parlementaires socialistes, Philippe Naillet et Audrey Belim. Entre politique agricole, problématique du logement, protection de la biodiversité ou encore encadrement des prix, la patronne du PS local et ses soutiens appellent les électeurs à ne pas se tromper de scrutin et de regarder avant tout « les programmes portés par chaque candidat ».