Manifestation dimanche matin contre l’antisémitisme à Saint-Denis

Communiqué

La Réunion contre l’antisémitisme, la haine et l’intolérance,

Pour la République et ses valeurs !

Manifestons le 19 novembre 2023 sur le parvis de Champ Fleuri, à 10 heures !

Entre le 7 octobre et le 15 novembre 2023, 1500 actes antisémites ont été recensés en France, soit plus de trente-sept actes par jour recensés ! Derrière ces chiffres, ce sont autant de menaces, d’injures, d’agressions sur nos concitoyens du fait de leur religion, de leur patronyme ou de leur origine. C’est parce que nos compatriotes sont juifs, ou supposés être juifs, qu’ils sont attaqués.

L’augmentation inquiétante des actes antisémites a eu lieu à la suite d’un pogrom d’une violence sadique et brutale, assassinant 1 400 personnes en Israël, et enlevant sans discernement hommes, femmes, enfants, vieillards, dont une quarantaine de Français.

Onze ans après l’assassinat de trois enfants et d’un professeur de l’école Ozar Hatorah, quarante et un an après l’attentat de la rue des Rosiers, les agressions antisémites sont devenues récurrentes. On ne peut oublier Ilan Halimi, Mireille Knoll, Sarah Halimi lâchement torturés et assassinés et les victimes de l’Hyper Casher. Ces agressions nous incitent à réagir car la terreur menace tout le pays quand l’antisémitisme se réveille !

Depuis plusieurs années, un antisémitisme décomplexé a ressurgi sur les réseaux sociaux. Se déguisant en « antisionisme », il accuse tous les juifs de France d’être comptables de la politique d’Israël ou tout simplement d’être juifs. Porté par une alliance d’influenceurs négationnistes venus d’extrémismes politiques, d’indigénistes, de certains prêcheurs islamistes, cet antisémitisme véhicule mensonges et manipulations pour fabriquer un bouc émissaire prompt à unir les extrêmes. Face à l’horreur du 7 octobre 2023, certains ont même pensé qu’arracher les affiches d’un bébé enlevé était un acte politique de très grand

“courage”.

Il est insupportable que la compassion et la sympathie pour les Palestiniens soient confondues avec la haine du juif. Les violences du conflit israélo-palestinien n’ont pas à être importées en France. Aucun Français n’a à être inquiété pour sa sécurité, quelle que soit sa religion. Les opinions ont droit de cité, à la condition de respecter la loi commune et les valeurs de la République. À ce titre, l’interdiction de l’apologie du meurtre, du terrorisme et du négationnisme doit être appliquée avec la plus grande rigueur.

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaëlle Braun Pivet et le président du Sénat, Gérard Larcher ont pris leurs responsabilités en appelant à une marche civique « pour la République et contre l’antisémitisme » le dimanche 12 novembre 2023. Elle visait également à réclamer la libération des otages détenus par le Hamas, âgés de 8 mois à plus de 80 ans, dont huit compatriotes français.

Citoyens, vivant à l’île de La Réunion, nous constatons avec effroi que les forces politiques, associatives et syndicales sont restées silencieuses. Le dialogue interreligieux que rend possible le principe de laïcité s’arrêterait-il lorsque nos compatriotes juifs sont les cibles du racisme ?

Alors que l’île se pense préservée, nos compatriotes de confession tamoule ont vu un de leurs temples dégradés, leurs tombes touchées, tandis que la statue du pacifique Mahatma Gandhi était profanée. Ces signes ne trompent pas : la violence contre des personnes du fait de leur religion est bien présente dans l’île.

Nous n’oublions pas non plus le lâche assassinat du professeur Dominique Bernard, qui a protégé ses élèves et ses collègues en digne républicain. N’oublions pas que ce crime suit le pogrom du 7 octobre.

Le combattant anti-colonialiste Frantz Fanon rappelait : « Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l’oreille, on parle de vous ». Il faudrait ajouter “quand les juifs sont attaqués, c’est que vous l’êtes aussi”.

Libres de toute attache partisane et de toute ambition électorale, croyant au ciel ou n’y croyant pas, nous décidons collectivement de prendre nos responsabilités en appelant les Réunionnais à se rassembler le dimanche 19 novembre 2023 à 10 heures sur le parvis des droits de l’Homme à Saint-Denis afin de témoigner notre refus de l’antisémitisme, de la haine et de la violence et rendre un hommage à toutes les victimes du conflit en cours. Nous souhaitons également témoigner notre attachement à La République, la Laïcité, garantie de notre vivre-ensemble et dire notre soutien à ceux qui la servent.

Des citoyens de la République, conscients de leurs responsabilités

Comité réunionnais contre l’antisémitisme

