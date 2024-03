Malgré les difficultés, la CIVIS reste investie dans le vélo à libre-service

Mis en service il y a trois ans, les vélos en libre-service ont rapidement trouvé leur public. 170 vélos circulent aujourd’hui entre les 26 stations réparties sur les territoires de Saint-Pierre, Saint-Louis et l’Étang-Salé. 1.759 locations ont été faites en décembre 2023, 1.470 en janvier 2024 tandis qu’Altervélo Longue Durée comptabilise 2.045 vélos classiques et électriques.

En adhérant au réseau national Vélo et Territoire (pour 1.400 euros de cotisation annuelle) et au club des villes et territoire cyclables (pour 4.200 euros), les élus espèrent ainsi échanger leurs expériences avec d’autres collectivités, améliorer le réseau ou encore développer davantage l’usage du vélo. 240 collectivités et près de 2.500 communes sont inscrites au club des villes et territoires cyclables.

La CIVIS souhaite en effet déployer des stations de vélos en libre-service à Petite-Île, Les Avirons, Cilaos et aussi renforcer son parc. L’année dernière, le conseil communautaire a également adopté un dispositif d’aide à l’acquisition de vélos.

Reste que pour inciter à ce mode de déplacements doux, l’intercommunalité est confrontée à “ l’absence de subventions à l’acquisition de vélos qui est un véritable frein et nécessite un financement sur fonds propres de la collectivité”, pointe-t-elle. L’aménagement des pistes cyclables constitue aussi une question épineuse. À 2.000 euros pièce pour les vélos et 5.000 euros pour les stations, les cas de vandalisme pèsent par ailleurs sur le budget.

Des difficultés qui n’entravent pas le choix de la CIVIS de “ s’inscrire durablement dans le développement des mobilités alternatives et l’adhésion aux associations qui soutiennent cette démarche permettra de l’accompagner sur cette voie”.