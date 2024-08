Mal-logement dans les DOM : 39 enfants à la rue en période de rentrée scolaire

À quelques jours de la rentrée scolaire pour le reste du pays, la situation des enfants sans domicile dans les départements d'Outre-mer devient de plus en plus préoccupante. Selon les données récentes de l'UNICEF France et de la Fédération des acteurs de la solidarité, au moins 39 enfants étaient sans solution d'hébergement dans la nuit du 19 août, soit une augmentation alarmante de 105 % par rapport à l'année précédente.

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, la situation des enfants sans domicile dans les départements et régions d’Outre-mer (DROM) révèle une crise humanitaire qui prend de l’ampleur. Le dernier baromètre publié par l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité met en lumière une réalité dramatique : au moins 39 enfants n’ont pas trouvé de solution d’hébergement dans la nuit du 19 au 20 août.

Ce chiffre, qui représente une hausse de 105 % par rapport à l’année précédente, montre une dégradation constante de la situation dans les territoires ultramarins. Le rapport n’indique pas les répartitions selon les départements.

Les 39 enfants recensés ne sont que la partie visible de l’iceberg. Parmi eux, 7 ont moins de trois ans, soulignant la gravité de cette crise qui touche les plus vulnérables. Toutefois, ces données ne sont pas exhaustives, car elles excluent les mineurs non accompagnés et les familles vivant dans des conditions précaires, comme les squats ou les bidonvilles, ainsi que ceux qui ne parviennent pas à joindre le 115. Les chiffres réels pourraient donc être bien plus élevés.

Le nombre croissant d’enfants sans abri dans les DROM s’inscrit dans un contexte plus large de crise du logement et de l’hébergement qui frappe l’ensemble du pays. Les promesses répétées du gouvernement, comme l’engagement de 2022 de ne plus laisser aucun enfant à la rue, semblent rester sans effet tangible.

3 ultramarins sur 10 sont mal-logés

La Fédération des acteurs de la solidarité, par la voix de son président Pascal Brice, appelle à des mesures urgentes et concrètes pour mettre fin à cette situation indigne. L’UNICEF France, de son côté, insiste sur la nécessité de mettre en place une programmation pluriannuelle de l’hébergement et du logement, conformément aux principes du Logement d’Abord, pour garantir à tous les enfants un toit et des conditions de vie dignes.

Dans les départements d’Outre-mer, cette crise du logement est exacerbée par des conditions socio-économiques difficiles. Bien que le nombre de personnes en famille sans domicile soit moins important que dans d’autres régions de France, il a augmenté de 71 % en un an, reflétant une tendance préoccupante. Environ 600.000 personnes, soit près de 3 Ultramarins sur 10, seraient concernées par le mal-logement ou l’absence de domicile.

Au niveau national, au moins 2. 043 enfants étaient sans solution d’hébergement dans la nuit du 19 août, soit une hausse de 120 % par rapport à 2020. Parmi eux, 467 ont moins de trois ans. En outre, 28.659 enfants étaient hébergés à l’hôtel, dont 8.333 enfants de moins de 3 ans.